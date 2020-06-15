Новосибирск
Профиль пользователя KateAvonavel
О себе
Люблю пить кофе, много ходить пешком, психологию, коллекционировать кофейные стаканчики, и рисовать картины по номерам😅
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Новосибирск → Другое
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Новосибирск → Другое
Гулять , интересно проводить время
Новосибирск → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Новосибирск → Другое
Прогуляться на набережной и выпить кофе))
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