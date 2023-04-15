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Новосибирск
Профиль пользователя Karishka

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулись 22 участника

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