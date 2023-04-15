⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Karishka
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам