Новосибирск

Профиль пользователя Julia_0101

О себе На данный момент очень много времени провожу дома, поэтому хочется приятного общения на любые темы с интересным собеседником.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Новосибирск