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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Julia_0101
О себе
На данный момент очень много времени провожу дома, поэтому хочется приятного общения на любые темы с интересным собеседником.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
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