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Новосибирск
Профиль пользователя Julia_0101

фото пользователя Julia_0101

О себе

На данный момент очень много времени провожу дома, поэтому хочется приятного общения на любые темы с интересным собеседником.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность
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