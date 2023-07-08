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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Jannylia
О себе
Очень люблю слушать музыку, гулять, общаться на разные темы
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре
События пользователя
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