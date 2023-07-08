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Новосибирск
Профиль пользователя Jannylia

фото пользователя Jannylia

О себе

Очень люблю слушать музыку, гулять, общаться на разные темы

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино🍷 Выпить в баре

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг👐 я хочу прогуляться, пообщаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Svetlana9

Новосибирск → собрать компанию

Ищу подруг

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Ivanova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или прогуляться по городу

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Darya_mi

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу :)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Natalia_27

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Как насчёт прогулки по набережной)?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) сейчас хорошая погода, самое время погулять.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя tsur_kate

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг, с кем можно пообщаться обо всем ☺️

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Anastasia545

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочеться погулять

Откликнулся 1 участник

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