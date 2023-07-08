Очень люблю слушать музыку, гулять, общаться на разные темы

Была в сети на этой неделе

Ищу подругу/подруг, с кем можно пообщаться обо всем ☺️

Ищу подруг) сейчас хорошая погода, самое время погулять.

Как насчёт прогулки по набережной)?

Выпить кофе или прогуляться по городу

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

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Ищешь с кем встретиться?

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