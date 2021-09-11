Я работаю как экстрасенс , ищу друзей , живу на Обьгэс советский район )) есть сын 6 лет , люблю спорт , хожу в зал , люблю путешествовать , готовить … хочу найти подругу , либо подругу с ребенком как я , либо семейную пару ))

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

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