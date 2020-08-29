Новосибирск
Профиль пользователя Ivanova

фото пользователя Ivanova

О себе

Недавно переехала, хочу найти людей, с кем можно прогуляться :)

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе или прогуляться по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое

Выпить в каком нибудь баре

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

маленькое фото пользователя Alina16.02
Новосибирск → Другое

Выпить в тепле 😅💃🍺

маленькое фото пользователя Karina_777
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
Новосибирск → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.