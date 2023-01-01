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Новосибирск
Профиль пользователя IvanMuratov

фото пользователя IvanMuratov

О себе

Занимаюсь спортом , бегаю , много времени провожу на работе )
Только за, прогуляться вечерком с кофе и поболтать😍

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, с кофе

маленькое фото пользователя Ula18
Откликнулся 1 участник

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять , побегать вечерком в Заельцовском парке 😊

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя tst_tatyana

Новосибирск → сходить на мероприятие

Дарю билеты на первый Шоу-нетворкинг в Сибири!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Me4nikov62

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять в заельцовском парке

Откликнулся 1 участник

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