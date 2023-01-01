Новосибирск

Профиль пользователя IvanMuratov

О себе Занимаюсь спортом , бегаю , много времени провожу на работе )

Только за, прогуляться вечерком с кофе и поболтать😍

Был в сети на этой неделе

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