Новосибирск
Профиль пользователя Ivan_Che
О себе
Люблю фильмы с хорошим сюжетом, сериалы с черным юмором, книги в жанре фэнтези и научной фантастики, компьютерные игры с юмором. Немного занимаюсь в спортзале (сейчас перерыв). Летом мотоцикл, зимой - сноуборд. Нравится заниматься с техникой, увлекаюсь BMW. Пытаюсь вникнуть в Линукс, но без глубокого понимания - только ради практических задач.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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