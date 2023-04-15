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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Ivan925
О себе
Нравится гулять в приятной компании. Люблю походы в театр. При встрече стеснительный!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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