Новосибирск

Профиль пользователя Ivan925

О себе Нравится гулять в приятной компании. Люблю походы в театр. При встрече стеснительный!

Был в сети на прошлой неделе

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