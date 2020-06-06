Новосибирск
Профиль пользователя Irishka78
О себе
Дизайнер одежды. Обожаю свою работу!Люблю отдых на природе,кино,музыку,театр,тусовки. Занимаюсь спортом. Буду рада новым интересным друзьям.
Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
Челябинск → Другое
Быть добру
Москва → Другое
Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃
Казань → Другое
Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )
Нижнекамск → Другое
Ищу подругу
Тюмень → Другое
Хочу найти друзей
Новосибирск → Другое
Просто общаться,могу выслушать .
Краснодар → Другое
Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.
Москва → Другое
Пообщаться
Калуга → Другое
Вечерние прогулки
Москва → Другое
Просто хочется поговорить!
Калуга → Другое
Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))
Новосибирск → Другое
Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.