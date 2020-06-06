Дизайнер одежды. Обожаю свою работу!Люблю отдых на природе,кино,музыку,театр,тусовки. Занимаюсь спортом. Буду рада новым интересным друзьям.

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

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Новосибирск → сходить на мероприятие Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Калуга → Другое Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))

Краснодар → Другое Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

Казань → Другое Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

Москва → Другое Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Москва → Другое Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.