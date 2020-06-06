Новосибирск
Профиль пользователя Irishka78

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О себе

Дизайнер одежды. Обожаю свою работу!Люблю отдых на природе,кино,музыку,театр,тусовки. Занимаюсь спортом. Буду рада новым интересным друзьям.

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Новосибирск → сходить на мероприятие

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Pavel_17
Москва → Другое

Поговорить душевно о жизни, пообщаться и заодно прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

маленькое фото пользователя Ural
Челябинск → Другое

Быть добру

маленькое фото пользователя Mercedesbenz
Москва → Другое

Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

маленькое фото пользователя Evgeny_S
Казань → Другое

Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

маленькое фото пользователя Ulugaz881a2s
Нижнекамск → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Halil
Тюмень → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Volk777
Новосибирск → Другое

Просто общаться,могу выслушать .

маленькое фото пользователя Mistermaloi
Краснодар → Другое

Ты творческий, талантливый? Православный, не пошлый? Пиши, пообщаемся.

маленькое фото пользователя 07Maksim
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Saha88
Калуга → Другое

Вечерние прогулки

маленькое фото пользователя Android
Москва → Другое

Просто хочется поговорить!

маленькое фото пользователя Serg007
Калуга → Другое

Давайте знакомиться, а потом на прогулку))))

маленькое фото пользователя Nugzari
Новосибирск → Другое

Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

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