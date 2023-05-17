О себе

Люблю театр и хорошее кино, насмотренность и наслушанность - это прекрасно, можно многое обсудить) Люблю музыку: от народной, Чайковского и Рахманинова до Артемьева и Гаврилина, неоклассику и джаз.

Прогулки по городу, паркам добавляют красок и эндорфинчиков. Легкий фитнес, бассейн и велопргулки хорошо заряжают, за что им большое спасибо)

Буду рада приятному и интересному общению☺️