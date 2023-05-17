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Новосибирск
Люблю театр и хорошее кино, насмотренность и наслушанность - это прекрасно, можно многое обсудить) Люблю музыку: от народной, Чайковского и Рахманинова до Артемьева и Гаврилина, неоклассику и джаз.
Новосибирск
Профиль пользователя Irinar
О себе
Люблю театр и хорошее кино, насмотренность и наслушанность - это прекрасно, можно многое обсудить) Люблю музыку: от народной, Чайковского и Рахманинова до Артемьева и Гаврилина, неоклассику и джаз.
Прогулки по городу, паркам добавляют красок и эндорфинчиков. Легкий фитнес, бассейн и велопргулки хорошо заряжают, за что им большое спасибо)
Буду рада приятному и интересному общению☺️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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