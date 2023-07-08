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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Irina_nsk
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🎭 Театр💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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