Новосибирск
Профиль пользователя Irina1303

фото пользователя Irina1303

О себе

Фитнес , прогулка , чтение .

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулки , походы в интересные места . Ищу подругу ))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Svetlana77
Новосибирск → Другое

Прогулки по городу, пофоткатся, пообщаться

маленькое фото пользователя Sonechaaa
Новосибирск → Другое

Прогулки, походы в интересные места

маленькое фото пользователя Darya_mi
Новосибирск → Другое

Ищу подругу :)

маленькое фото пользователя Musena
Новосибирск → Другое

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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