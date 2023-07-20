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Новосибирск
Профиль пользователя imm0rtal

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О себе

ищу лп, чтобы было кому кидать мемы, чтобы вместе играть в симс, смотреть сериальчики, рофлить со всего что движется и фоткать друг друга. слушаю пирокинезиса, мукку, моргена, сергея лазарева, филиппа киркорова, да, в общем то, мой плейлист та ещё солянка. иногда пишу стишки и сочиняю рэп. работаю 2/2, в выходные мне очень скучно, особенно когда парня нет дома. даже животных не держим, поэтому помираю от недостатка дружеского общения и внимания.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

ищу лучшую подругу. обо мне в описании :)

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулся 31 участник

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