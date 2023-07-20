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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя imm0rtal
О себе
ищу лп, чтобы было кому кидать мемы, чтобы вместе играть в симс, смотреть сериальчики, рофлить со всего что движется и фоткать друг друга. слушаю пирокинезиса, мукку, моргена, сергея лазарева, филиппа киркорова, да, в общем то, мой плейлист та ещё солянка. иногда пишу стишки и сочиняю рэп. работаю 2/2, в выходные мне очень скучно, особенно когда парня нет дома. даже животных не держим, поэтому помираю от недостатка дружеского общения и внимания.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры
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