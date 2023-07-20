О себе

ищу лп, чтобы было кому кидать мемы, чтобы вместе играть в симс, смотреть сериальчики, рофлить со всего что движется и фоткать друг друга. слушаю пирокинезиса, мукку, моргена, сергея лазарева, филиппа киркорова, да, в общем то, мой плейлист та ещё солянка. иногда пишу стишки и сочиняю рэп. работаю 2/2, в выходные мне очень скучно, особенно когда парня нет дома. даже животных не держим, поэтому помираю от недостатка дружеского общения и внимания.