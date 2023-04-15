⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Igor_23
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам