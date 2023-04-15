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Новосибирск
Профиль пользователя Igor_23

фото пользователя Igor_23

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

Гулять по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya5

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Lynnait

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 11 участников

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