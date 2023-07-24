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Новосибирск
Профиль пользователя Gulnisa

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О себе

Занимаюсь саморазвитием, изучаю психологию, занимаюсь йогой, быстрой ходьбой

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
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