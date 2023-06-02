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Новосибирск
Профиль пользователя GridnevMusic

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О себе

Люблю пати, пишу треки, дискдокействую. Активный отдых для меня не чужден. Велик, лыжи, пешие прогулки, пофоткатся, побегать, поугарать, сгонять по грибы или на речку, покупаться или порыбачить. Люблю новые знакомства и море общения)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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