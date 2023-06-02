О себе

Люблю пати, пишу треки, дискдокействую. Активный отдых для меня не чужден. Велик, лыжи, пешие прогулки, пофоткатся, побегать, поугарать, сгонять по грибы или на речку, покупаться или порыбачить. Люблю новые знакомства и море общения)