Новосибирск
Профиль пользователя Granat

фото пользователя Granat

О себе

Смотрю фильмы: исторические, комедии, мелодрамы. Читаю. Люблю путешествовать.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irishka78
Новосибирск → Другое

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

маленькое фото пользователя Musena
Новосибирск → Другое

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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