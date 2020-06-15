Новосибирск
Профиль пользователя gr8ful

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фото #2 пользователя gr8ful

О себе

Мне 27 и я до сих пор не знаю кем хочу стать.
Хозяин двух коржей
Когда есть желание занимаюсь спортом, а желание есть не всегда
Втыкаю ютюб
Работаю работу
Вообще я хз как заводить новые знакомства, впадаю в ступор, поэтому не сильно пинайте 🥲

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Не нравится:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро
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