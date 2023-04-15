Новосибирск
Профиль пользователя Goodman
О себе
Я – книгоман! Сейчас читаю Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", до этого прочла роман Марио Пьюзо "Крестный отец", мечтаю о хорошей домашней библиотеке, поэтому в каком-то смысле коллекционирую самые любимые и полезные книги. Делаю косметический ремонт в квартире своими руками, оттачиваю навык работы с инструментами, недавно отреставрировала ванну. Хочу купить пневматику, интересно научиться управляться хотя бы с таким оружием. По образованию медик, учусь на педагога-психолога. Имею 4 прекрасных и ласковых крыс! Привлекают больше мужские хобби, чем женские, поэтому рассчитываю на дружбу с теми, кто интересуется тем же)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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