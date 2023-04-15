Я – книгоман! Сейчас читаю Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", до этого прочла роман Марио Пьюзо "Крестный отец", мечтаю о хорошей домашней библиотеке, поэтому в каком-то смысле коллекционирую самые любимые и полезные книги. Делаю косметический ремонт в квартире своими руками, оттачиваю навык работы с инструментами, недавно отреставрировала ванну. Хочу купить пневматику, интересно научиться управляться хотя бы с таким оружием. По образованию медик, учусь на педагога-психолога. Имею 4 прекрасных и ласковых крыс! Привлекают больше мужские хобби, чем женские, поэтому рассчитываю на дружбу с теми, кто интересуется тем же)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

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