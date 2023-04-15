Новосибирск
Профиль пользователя flowerninja
О себе
Просто рандомная попытка познакомиться с новыми людьми , завести новых друзей :)
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 📚 Книги
Не нравится:
🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
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Поболтать об интересах, познакомиться))
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