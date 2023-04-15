Новосибирск
Профиль пользователя flowerninja

фото пользователя flowerninja

О себе

Просто рандомная попытка познакомиться с новыми людьми , завести новых друзей :)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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