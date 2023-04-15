Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.