О себе

Я новичок, недавно переехал учиться в Новосибирск, т.к. мои друзья и знакомые остались в Барнауле, то мне нужно создавать новые знакомства.



Слушаю музыку в зависимости от жанра, но чаще всего из-за самого ритма музыки. Ну а если по предпочтению, то рок или металл, а также музыка на пианино и гитаре.



Уже на протяжении 10 лет я занимаюсь плаванием, т.к. на данный момент для меня это единственный вид спорта, который помогает мне бороться со стрессом.