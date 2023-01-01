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Новосибирск
Профиль пользователя FlameLynx99

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О себе

Я новичок, недавно переехал учиться в Новосибирск, т.к. мои друзья и знакомые остались в Барнауле, то мне нужно создавать новые знакомства.

Слушаю музыку в зависимости от жанра, но чаще всего из-за самого ритма музыки. Ну а если по предпочтению, то рок или металл, а также музыка на пианино и гитаре.

Уже на протяжении 10 лет я занимаюсь плаванием, т.к. на данный момент для меня это единственный вид спорта, который помогает мне бороться со стрессом.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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