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Новосибирск
Профиль пользователя faceta

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О себе

Музыка - в основном металл. Интересы: программирование, игра на гитаре, природа, котики, книги, комп.игры и много чего ещё

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Фэнтези, аниме, компы, электрогитары, металл, природу и тп

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Откликнулись 4 участника

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