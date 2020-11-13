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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя faceta
О себе
Музыка - в основном металл. Интересы: программирование, игра на гитаре, природа, котики, книги, комп.игры и много чего ещё
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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