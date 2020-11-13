Новосибирск

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О себе Музыка - в основном металл. Интересы: программирование, игра на гитаре, природа, котики, книги, комп.игры и много чего ещё

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