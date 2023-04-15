О себе

Люблю:

Природу, поездки на пикник, чай в термосе и разговоры по душам

Прогулки по городу, парку, кататься на велосипеде, коньках

Саморазвитие, психологию

Уют в доме



Занимаюсь фотографией, воспитываю сына 14 лет