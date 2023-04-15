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Новосибирск
Профиль пользователя Enya

фото пользователя Enya

О себе

Люблю:
Природу, поездки на пикник, чай в термосе и разговоры по душам
Прогулки по городу, парку, кататься на велосипеде, коньках
Саморазвитие, психологию
Уют в доме

Занимаюсь фотографией, воспитываю сына 14 лет

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять по центру

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, пообщаться

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

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