⬅️ Посмотреть других пользователей в Новосибирске
Новосибирск
Люблю:
Новосибирск
Профиль пользователя Enya
О себе
Люблю:
Природу, поездки на пикник, чай в термосе и разговоры по душам
Прогулки по городу, парку, кататься на велосипеде, коньках
Саморазвитие, психологию
Уют в доме
Занимаюсь фотографией, воспитываю сына 14 лет
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Новосибирск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам