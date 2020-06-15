Новосибирск
Профиль пользователя Eleonora2001
О себе
Всем привет✋👋
Ищу молодого человека для отношений)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян
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