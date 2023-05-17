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Новосибирск
Доброго времени суток. Нравится музыка: Эпидемия, Киш, Корсика, Вивальди, Шопен, Паганини, РадиоТапок, Beastiar, onsa media, Lascala, Пламенев, Роднополисы и т.п.
Новосибирск
Профиль пользователя Elena_an
О себе
Доброго времени суток. Нравится музыка: Эпидемия, Киш, Корсика, Вивальди, Шопен, Паганини, РадиоТапок, Beastiar, onsa media, Lascala, Пламенев, Роднополисы и т.п.
Работаю в сфере финансов. Из хобби и занятий: воздушные полотна, 3д моделинг, фотография, китайский чай. Люблю змей и ящериц)
Рада общению, длительным прогулкам, просмотру и обсуждению (кино, сериалов, аниме, мультсериалов), играм в настолки
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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