О себе

Доброго времени суток. Нравится музыка: Эпидемия, Киш, Корсика, Вивальди, Шопен, Паганини, РадиоТапок, Beastiar, onsa media, Lascala, Пламенев, Роднополисы и т.п.

Работаю в сфере финансов. Из хобби и занятий: воздушные полотна, 3д моделинг, фотография, китайский чай. Люблю змей и ящериц)

Рада общению, длительным прогулкам, просмотру и обсуждению (кино, сериалов, аниме, мультсериалов), играм в настолки