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Новосибирск
Профиль пользователя Elena_an

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О себе

Доброго времени суток. Нравится музыка: Эпидемия, Киш, Корсика, Вивальди, Шопен, Паганини, РадиоТапок, Beastiar, onsa media, Lascala, Пламенев, Роднополисы и т.п.
Работаю в сфере финансов. Из хобби и занятий: воздушные полотна, 3д моделинг, фотография, китайский чай. Люблю змей и ящериц)
Рада общению, длительным прогулкам, просмотру и обсуждению (кино, сериалов, аниме, мультсериалов), играм в настолки

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Mary_di

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя vesnushka

Новосибирск → собрать компанию

снять новогоднюю фотостудию и поснимать друг друга

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ula18

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять в приятной компании

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mari8

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, гулять, веселиться, отдыхать)

Откликнулись 2 участника

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