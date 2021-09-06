Новосибирск
Профиль пользователя elena5446878888

фото пользователя elena5446878888

О себе

Люблю музыку, природу, велик, прогулки, ищу подруг для прогулок

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для прогулок вдвоем

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.