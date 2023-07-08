Новосибирск
Профиль пользователя ees_eek
О себе
Miyagi в сердечке.
Общаюсь на любые темы
Просто хочется найти хорошего собеседника
По началу немного скована , дай мне под часа и все будет гуд)
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏢 Работа
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
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