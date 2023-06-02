Могу пообщаться на разные темы, любознателен. Люблю читать разные книги, не против настолок. Не гик, но интересуюсь. Из музыки предпочитаю вокал транс, некоторые группы из рэпа. Особенное место занимает рок)

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

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