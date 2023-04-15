Новосибирск
Профиль пользователя DobroeDobro
О себе
Добрый, весёлый, заботливый, хороший, в меру умный :) Не женат, детей нет, пока что :) без вредных привычек. Без тараканов в голове. Без проблем с ипотеками, кредитами и прочими финансами. Легок на подъем, люблю всё, ну почти все. Гулять, кататься на велосипеде-коньках-самокате-самолете, на самолёте, даже больше всего :)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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