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Новосибирск
Ну что-ж, если не слишком длинно , то из хобби это только мой ТЕЛЕГРАММ канал, остальное как то быстро забиваю.
Новосибирск
Профиль пользователя DFillin
О себе
Ну что-ж, если не слишком длинно , то из хобби это только мой ТЕЛЕГРАММ канал, остальное как то быстро забиваю.
Очень сильно обожаю обсуждать молекулярные Вселенные , после просмотра фильма человек суровый , посмотрел полтора года назад , а до сих пор как то не вылазит из головы.
А по поводу музыки , я меломан, не против погулять и помолчать.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎭 Театр
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