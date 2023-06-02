О себе

Ну что-ж, если не слишком длинно , то из хобби это только мой ТЕЛЕГРАММ канал, остальное как то быстро забиваю.

Очень сильно обожаю обсуждать молекулярные Вселенные , после просмотра фильма человек суровый , посмотрел полтора года назад , а до сих пор как то не вылазит из головы.

А по поводу музыки , я меломан, не против погулять и помолчать.