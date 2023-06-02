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Новосибирск
Профиль пользователя DFillin

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О себе

Ну что-ж, если не слишком длинно , то из хобби это только мой ТЕЛЕГРАММ канал, остальное как то быстро забиваю.
Очень сильно обожаю обсуждать молекулярные Вселенные , после просмотра фильма человек суровый , посмотрел полтора года назад , а до сих пор как то не вылазит из головы.
А по поводу музыки , я меломан, не против погулять и помолчать.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

Собрать бы компанию и наслаждаться.

Участие в других событиях

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Поделись своим ярким впечатлением)

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