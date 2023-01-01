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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Dessottto
О себе
Привееет! Я Анжелика и я преподаватель иностранных языков😊 Люблю турецкие и американские фильмы, а также MACANA😅
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💨 Кальян🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
Участие в других событиях
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