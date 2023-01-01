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Новосибирск
Профиль пользователя Dessottto

фото пользователя Dessottto

О себе

Привееет! Я Анжелика и я преподаватель иностранных языков😊 Люблю турецкие и американские фильмы, а также MACANA😅

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💨 Кальян🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lisa_cherry

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / караоке / настолки / кино 🤔

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Tanyaa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Гулять , интересно проводить время

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Zeros

Новосибирск → собрать компанию

Для поздних прогулок по городу

Откликнулись 3 участника

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