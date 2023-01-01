Новосибирск

Профиль пользователя Deka_kyn

О себе Люблю говорить на различные темы. Юмор довольно черный. Нравятся общительные люди, не нарушающие границ других)

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