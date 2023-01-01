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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Deka_kyn
О себе
Люблю говорить на различные темы. Юмор довольно черный. Нравятся общительные люди, не нарушающие границ других)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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