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Новосибирск
Профиль пользователя Deka_kyn

фото пользователя Deka_kyn

О себе

Люблю говорить на различные темы. Юмор довольно черный. Нравятся общительные люди, не нарушающие границ других)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anastasi_aa

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Поговорить за чашкой кофе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Lisova

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, весело провести время)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя imm0rtal

Новосибирск → прогуляться, перекусить

ищу лучшую подругу. обо мне в описании :)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя vesnushka

Новосибирск → собрать компанию

снять новогоднюю фотостудию и поснимать друг друга

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vulpera

Новосибирск → прогуляться, перекусить

❄️подруга, ищу тебя ❄️

Откликнулись 3 участника

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