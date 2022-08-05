Новосибирск
Профиль пользователя Darya_mi

фото пользователя Darya_mi
фото #2 пользователя Darya_mi

О себе

Трудоголик, люблю проводить активно выходные, посещать новые места, гулять и фотографировать

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Nastya5
Новосибирск → Другое

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Arisha_3105
Новосибирск → Другое

Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

маленькое фото пользователя Irishka78
Новосибирск → Другое

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

маленькое фото пользователя Katya0000
Новосибирск → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Tanny_Sunny
Новосибирск → Другое

Ищу подругу:)

маленькое фото пользователя Sonechaaa
Новосибирск → Другое

Прогулки, походы в интересные места

маленькое фото пользователя Irina1303
Новосибирск → Другое

Прогулки , походы в интересные места . Ищу подругу ))

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Другие пользователи из города Новосибирск

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.