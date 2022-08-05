Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Ищешь друзей и компанию в городе Новосибирск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.