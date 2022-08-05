Новосибирск
Профиль пользователя Darya_mi
О себе
Трудоголик, люблю проводить активно выходные, посещать новые места, гулять и фотографировать
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Новосибирск → Другое
Хочу разнообразить свою жизнь
Новосибирск → Другое
Сходить в кино или в бар
Новосибирск → Другое
Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться
Новосибирск → Другое
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
Новосибирск → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Новосибирск → Другое
Ищу подругу:)
Новосибирск → Другое
Прогулки, походы в интересные места
Новосибирск → Другое
Прогулки , походы в интересные места . Ищу подругу ))
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