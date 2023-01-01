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Новосибирск
Профиль пользователя Darka

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О себе

Люблю много гулять. В наушках подкасты в стиле «История на ночь», «Биографии» или концерты комиков - например Чебатков! Люблю вкусно есть и обсуждать еду)
Люблю тренировки в зале по выходным.
Хочу найти партнера, друга, подругу, с которым можно отправиться в путешествие, открыть для себя что-то новое, возможно, полюбить театр или оперу, да хотя бы научиться кататься на велике)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию или найти партнера, друга для общения и поездок

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Melo_Del_Ross

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Svetlana77

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогулки по городу, пофоткатся, пообщаться

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Ksyuyha

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ;)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя zlatks

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Stacy_s

Брянск → пообщаться

Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Alexandra00

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Goodman

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alicia

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя janeei

Москва → пообщаться

Пообщаться , может быть и встретимся ✌🏼

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя KsuRN

Казань → пообщаться

Все подруги стали замужними и с детьми)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Daniil_Voron

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Го сходим в забегаловку.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя oks16pm

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) сейчас хорошая погода, самое время погулять.

Откликнулись 2 участника

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