О себе

Люблю много гулять. В наушках подкасты в стиле «История на ночь», «Биографии» или концерты комиков - например Чебатков! Люблю вкусно есть и обсуждать еду)

Люблю тренировки в зале по выходным.

Хочу найти партнера, друга, подругу, с которым можно отправиться в путешествие, открыть для себя что-то новое, возможно, полюбить театр или оперу, да хотя бы научиться кататься на велике)