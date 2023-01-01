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Новосибирск
Люблю много гулять. В наушках подкасты в стиле «История на ночь», «Биографии» или концерты комиков - например Чебатков! Люблю вкусно есть и обсуждать еду)
Новосибирск
Профиль пользователя Darka
О себе
Люблю много гулять. В наушках подкасты в стиле «История на ночь», «Биографии» или концерты комиков - например Чебатков! Люблю вкусно есть и обсуждать еду)
Люблю тренировки в зале по выходным.
Хочу найти партнера, друга, подругу, с которым можно отправиться в путешествие, открыть для себя что-то новое, возможно, полюбить театр или оперу, да хотя бы научиться кататься на велике)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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