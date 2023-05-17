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Новосибирск
Профиль пользователя Danyyaa

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О себе

Я социофоб, но медленно расширяю свои границы. Нахожусь в искреннем поиске адекватных людей кто хочет подружиться не на один день. Отношения мимо

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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