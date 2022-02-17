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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Danila_Sleptsov
О себе
Недавно переехал в Новосибирск, друзей и знакомых в этом городе нету. Было бы не плохо с кем нибудь познакомиться, пообщаться, посмотреть город.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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