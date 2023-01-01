О себе

Обожаю искать интересные места и заведения,☕️

хожу на теннис (не так давно начала) 🎾

Из книг предпочитаю современную литературу.

Пытаюсь накопить деньги на инвестиционном счете,люблю смотреть как растут акции 🌱