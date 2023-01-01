⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Новосибирск

Новосибирск
Профиль пользователя Cola

фото пользователя Cola

О себе

Обожаю искать интересные места и заведения,☕️
хожу на теннис (не так давно начала) 🎾
Из книг предпочитаю современную литературу.
Пытаюсь накопить деньги на инвестиционном счете,люблю смотреть как растут акции 🌱

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Новосибирск

маленькое фото пользователя Lorie
маленькое фото пользователя lerich
маленькое фото пользователя Boss7771
маленькое фото пользователя March
маленькое фото пользователя Svetlana09
маленькое фото пользователя ees_eek
маленькое фото пользователя Mihail54
маленькое фото пользователя Lisova
маленькое фото пользователя Maksoni
маленькое фото пользователя MeadOrWar
маленькое фото пользователя Z1_ART
маленькое фото пользователя Liza2002
маленькое фото пользователя Milena2020
маленькое фото пользователя Konstantindream
маленькое фото пользователя Sehossha
маленькое фото пользователя krisstina
маленькое фото пользователя gr8ful
маленькое фото пользователя Myay
маленькое фото пользователя Atarashi
маленькое фото пользователя 5akura85
маленькое фото пользователя Rusik1998
маленькое фото пользователя PollyKyoto
маленькое фото пользователя Volk777
маленькое фото пользователя Pohaggg10
маленькое фото пользователя Lynnait
маленькое фото пользователя Nastya.sh
маленькое фото пользователя Yonna
маленькое фото пользователя Kris_Kris

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам