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Новосибирск
Обожаю искать интересные места и заведения,☕️
Новосибирск
Профиль пользователя Cola
О себе
Обожаю искать интересные места и заведения,☕️
хожу на теннис (не так давно начала) 🎾
Из книг предпочитаю современную литературу.
Пытаюсь накопить деньги на инвестиционном счете,люблю смотреть как растут акции 🌱
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль
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