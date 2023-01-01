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Новосибирск
Профиль пользователя cccceya

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О себе

Пишу песни, слушаю самые разные жанры, любимая девочка Dequine🥰🫶🏻 Сама сейчас больше про поп-рок; Люблю новые интересные знакомства, особенно с творческими людьми. Раньше рисовала и занималась дизайном) Сижу дома под пледом в равной степени с прогулками и танцами в клубе. Нравится открывать для себя интересные заведения и показывать их другим людям; Ищу для себя общение без конкретики, компанию на вечер, возможно подружек или друзей💃💃

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

Новогодняя ночь

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Откликнулся 1 участник

Москва → собрать компанию

Хочется в клуб чисто девочками 💃

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на техно, кто любит танцевать и техно музыку

Откликнулись 3 участника

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