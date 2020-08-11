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Новосибирск
Профиль пользователя Catherinee

фото пользователя Catherinee

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/подруг☺️

маленькое фото пользователя Al_ina
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lisali

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Тусить, веселиться, танцевать

Откликнулся 1 участник

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