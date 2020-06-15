Люблю автопутешествия. Спонтанно уехать в другой город? Ну пусть такое будет наше первое свидание. Всегда приду к тебе на помощь. Если ты не умеешь смеяться над собой, я сделаю это за тебя. У меня плохо получается быть отцом одиночкой.. Ведь у меня нет детей. Люблю петь в машине. Да, медведь не наступал мне на ухо. Он сбежал от этих звуков.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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Новосибирск → прогуляться, перекусить Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Москва → Другое Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

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