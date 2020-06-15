Новосибирск
Профиль пользователя Cartervass

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О себе

Люблю автопутешествия. Спонтанно уехать в другой город? Ну пусть такое будет наше первое свидание.
Всегда приду к тебе на помощь. Если ты не умеешь смеяться над собой, я сделаю это за тебя.
У меня плохо получается быть отцом одиночкой.. Ведь у меня нет детей.
Люблю петь в машине. Да, медведь не наступал мне на ухо. Он сбежал от этих звуков.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Покататься по ночному городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jessie
Москва → Другое

Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое

Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

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