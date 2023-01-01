Был в сети пару дней назад

Прогуляться с кофе, поиграть в настолочки

Собрать компанию молодых людей для совместных посиделок и интересного общения

Хотелось бы подружиться с кем-то похожим на себя

Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

Ищу людей, для игр в настолки

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