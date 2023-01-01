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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Bragnar
О себе
Обитатель нижних интернетов, любитель настольных игр, читатель философии, смотритель кино
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры
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