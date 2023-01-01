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Новосибирск
Профиль пользователя Bragnar

фото пользователя Bragnar

О себе

Обитатель нижних интернетов, любитель настольных игр, читатель философии, смотритель кино

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

Не нравится:

🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Кофе и настолки

маленькое фото пользователя Lesnaya
Откликнулся 1 участник

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Прогуляться с кофе, поиграть в настолочки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Arisha_3105

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

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