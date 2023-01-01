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Новосибирск
Профиль пользователя Bossavtocar

фото пользователя Bossavtocar

О себе

Адекватный человек, проста, ценю время.
Не пишу , мол ищу друзей или для чего я здесь , ведь если общение интересно , то сложится само.
А эти статусы , ближе к теме 18+ до 20-🤣😄

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба✝️ Религия🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

О насущем бабском ))) и все прилегающее к этой теме!

Новосибирск → собрать компанию

Ищу единомышленников для непринужденного время проповождения

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