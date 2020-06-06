Новосибирск
Профиль пользователя Boss7771

фото пользователя Boss7771
фото #2 пользователя Boss7771

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять покушать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Arisha_3105
Новосибирск → Другое

Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

маленькое фото пользователя valerika
Новосибирск → Другое

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

маленькое фото пользователя Katerina_09
Хабаровск → Другое

Можно говорить свободно

маленькое фото пользователя Diana89
Первоуральск → Другое

Не хватает общения в общем 😔

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