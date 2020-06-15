Новосибирск
Профиль пользователя Bolshangorskie
О себе
Я профессиональная актриса. Люблю гулять, фотографироваться. Обсуждать темы о саморазвитии.
В целом легкий и общительный человек.
Я замужем и мы с мужем ищем друзей, чтобы с кайфом проводить выходные.
Муж работает, увлекается изучением английского, шарит за панчи и мемы)
Мы открытые, компанейские, любим фильмы, смешные передачи. НАСТОООЛКИ у нас их достаточно много и мы всегда рады играть в большой компании.
Ищем родственные души, хотим собрать людей кто умеет расслабляться и тусоваться)
Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.
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