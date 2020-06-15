Я профессиональная актриса. Люблю гулять, фотографироваться. Обсуждать темы о саморазвитии. В целом легкий и общительный человек. Я замужем и мы с мужем ищем друзей, чтобы с кайфом проводить выходные. Муж работает, увлекается изучением английского, шарит за панчи и мемы) Мы открытые, компанейские, любим фильмы, смешные передачи. НАСТОООЛКИ у нас их достаточно много и мы всегда рады играть в большой компании. Ищем родственные души, хотим собрать людей кто умеет расслабляться и тусоваться)

Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия

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