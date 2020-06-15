Новосибирск
Профиль пользователя BabyPossum

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О себе

Ни в чём не эксперт, во всём ученик. Что-то делаю в декрете – воспитываю в себе человека, наполняюсь впечатлениями, узнаю новое. Если литература, то Америка XX век. Если режиссёр, то Братья Коэны. Если погода, то облачно и ветрено. Владею Python на уровне чайника, графическим планшетом на уровне «маме нравится».

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Помогите стать человеком

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanny_Sunny
Новосибирск → Другое

Ищу подругу:)

маленькое фото пользователя zahnrad
Белгород → Другое

Есть жители Новосибирска? Студенты/выпускники магистратуры НГТУ?

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