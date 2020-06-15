Привет! Мне нравятся настольные игры, прогулки и встречи с друзьями. В свободное время занимаюсь рукоделием. Являюсь поклонником мира кинематографа. Сейчас работаю над разработкой портфолио, поэтому, если есть желание обновить аватарку в социальных сетях, буду рада помочь :)

Профиль обновлён 23 июля 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.