Новосибирск
Профиль пользователя Azot
О себе
Привет! Мне нравятся настольные игры, прогулки и встречи с друзьями. В свободное время занимаюсь рукоделием. Являюсь поклонником мира кинематографа. Сейчас работаю над разработкой портфолио, поэтому, если есть желание обновить аватарку в социальных сетях, буду рада помочь :)
Профиль обновлён 23 июля 2023 г.
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