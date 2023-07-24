О себе

Я меломан, но больше всего люблю рок. Любимые группы: король и шут, северный флот, lascala, five finger death punch, three days grace, evanescence.



Люблю смотреть прохождения игр и сама люблю поиграть. Мне нравятся такие игры как overwatch, paladins.



Люблю смотреть фильмы и сериалы. Жанр для меня не важен, но главное не психологическое и не документалка, а больше всего люблю ужасы.