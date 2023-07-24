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Новосибирск
Я меломан, но больше всего люблю рок. Любимые группы: король и шут, северный флот, lascala, five finger death punch, three days grace, evanescence.
Новосибирск
Профиль пользователя Atarashi
О себе
Я меломан, но больше всего люблю рок. Любимые группы: король и шут, северный флот, lascala, five finger death punch, three days grace, evanescence.
Люблю смотреть прохождения игр и сама люблю поиграть. Мне нравятся такие игры как overwatch, paladins.
Люблю смотреть фильмы и сериалы. Жанр для меня не важен, но главное не психологическое и не документалка, а больше всего люблю ужасы.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
События пользователя
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