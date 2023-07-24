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Новосибирск
Профиль пользователя Artem228

фото пользователя Artem228

О себе

Я депутат

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Тусить ночью знакомиться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 414 участников

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

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Собрать компанию молодых людей для совместных посиделок и интересного общения

Откликнулось 6 участников

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Что в этой жизни удивляет вас больше всего?

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