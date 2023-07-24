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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Artem228
О себе
Я депутат
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
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