Ищу друзей с которыми можно поговорить на разные темы, с которыми можно поделиться проблемами, радостями, и спросить совет)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры

Новосибирск → прогуляться, перекусить Я хочу найти друзей, с которыми можно будет пообщаться

Липецк → Другое хочу найти людей с которыми можно будет пообщаться на разные темы

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.